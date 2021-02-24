Twitter заблокував 100 облікових записів, пов'язаних із Росією
За порушення політики Twitter, як стало відомо 23 лютого, компанія заблокувала роботу 373 акаунтів. 100 з них пов'язані з Росією.
Джерело:Twitter
У повідомленні компанії на офіційному сайті мовиться, що заблокувати вирішили дві групи проросійських облікових записів.
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Twitter заблокував 373 акаунти: що відомо
Щойно ми завершили розслідування, діяльність 373 пов'язаних з урядами країн акаунтів назавжди припинена компанією Twitter за порушення нашої політики,
– наголосили у Twitter.
Заблоковані облікові записи, пов'язані з Росією:
- 69 акаунтів, найімовірніше, пов'язані з російськими державними органами. Вони поширювали повідомлення російської влади, а також публікували інформацію, спрямовану на підрив довіри до НАТО.
- Ще 31 акаунт пов'язаний з "Агентством інтернет-досліджень" і російськими урядовими структурами. Вони публікували повідомлення проти Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу.
Заблоковані акаунти, пов'язані з іншими державами:
- 238 облікових записів були пов'язаними з Іраном. Вони "намагалися зірвати громадські дискусії під час перших президентських дебатів 2020 року у США".
- 35 акаунтів пов'язані з урядом Вірменії. Їх створили, "щоб просувати повідомлення проти Азербайджану".
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