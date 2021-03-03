Twitter тестує свій аналог Clubhouse – сервіс Spaces

Соцмережа Twitter тестує свій новий сервіс Spaces. Це аудіоплатформа, що нагадує нову соцмережу Clubhouse. Цікаво, що до бета-тестування потрапили лише користувачі Android.

Як відомо, Clubhouse поки доступна лише для користувачів iOS. Тож, можливо, це план Twitter залучити аудиторію користувачів Android.

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Що відомо про Spaces

Те, що компанія розробляє платформу Spaces, стало відомо в листопаді 2020 року. Однак, зараз розробку перевели на етап бета-тестування. Користувачі і Android можуть приєднатись до будь-якої кімнати і приєднатися до розмови у Spaces.

Щоправда, функція особистого створення таких бесід поки що недоступна. Як розповіли в компанії, вона з'явиться найближчим часом і буде доступна для користувачів iOS і Android.

Додамо, що над схожим проєктом вже працюють у Facebook. Компанія запровадила в Instagram функцію Live Room. Її принцип роботи теж нагадує кімнати в Clubhouse.