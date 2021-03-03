Соцмережа Twitter тестує свій новий сервіс Spaces. Це аудіоплатформа, що нагадує нову соцмережу Clubhouse. Цікаво, що до бета-тестування потрапили лише користувачі Android.

Як відомо, Clubhouse поки доступна лише для користувачів iOS. Тож, можливо, це план Twitter залучити аудиторію користувачів Android.

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Що відомо про Spaces

Те, що компанія розробляє платформу Spaces, стало відомо в листопаді 2020 року. Однак, зараз розробку перевели на етап бета-тестування. Користувачі і Android можуть приєднатись до будь-якої кімнати і приєднатися до розмови у Spaces.

Android folks, our beta is growing! starting today you will be able to join and talk in any Space. SOON you’ll be able to create your own but we’re still working out some things. keep your out for live Spaces above your home tl — Spaces (@TwitterSpaces) March 2, 2021

Щоправда, функція особистого створення таких бесід поки що недоступна. Як розповіли в компанії, вона з'явиться найближчим часом і буде доступна для користувачів iOS і Android.

Додамо, що над схожим проєктом вже працюють у Facebook. Компанія запровадила в Instagram функцію Live Room. Її принцип роботи теж нагадує кімнати в Clubhouse.