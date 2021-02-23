Twitter тестує нову функцію для гнівних та образливих постів

З травня 2020 року у Twitter тестують функцію, яка визначає потенційно негативні пости і пропонує користувачам переглянути свій запис перед публікацією і, можливо, відредагувати. Тестування на деякий час було призупинено, проте зараз компанія його відновила. Тест функції проходить в додатку Twitter для iOS.

У своїй першій версії функція вміла лише попереджати користувачів про потенційно негативні дописи.

Цікаво Уразливість в Clubhouse дозволяє таємно прослуховувати розмови користувачів

Що нового

Тепер же компанія впровадила у спливаюче вікно кнопки, які дозволять опублікувати твіт, відредагувати або ж зовсім його видалити. Крім цього, додали окремий пункт для зворотного зв'язку, за допомогою якого можна повідомити розробникам про неправильну роботу функції. Завдяки аналізу відгуків користувачів, Twitter зможе поліпшити роботу даного алгоритму.

Тестування проходить серед обмеженого кола користувачів, які вибираються випадковим чином.

Невідомо, коли будуть впроваджені повідомлення про потенційно негативні публікації в додаток для всіх користувачів. Однак зробивши функцію доступною для широкого кола осіб, компанія може допомогти користувачам застерегти себе від різких і емоційних висловлювань на адресу інших людей, щоб уникнути проблем.