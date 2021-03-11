Twitter тестує новий дизайн стрічки і підтримку 4К-зображень

Компанія Twitter оголосила про початок тестування нового дизайну постів з прикріпленими зображеннями, а також впровадження підтримки 4К-дозволу. Поки тільки для фотографій.

Тепер фотографії у твітах будуть демонструватися в повному розмірі, з урахуванням масштабу під інтерфейс. Раніше соцмережа сама автоматично вибирала якусь окрему частину картинки для відображення її у користувачів.

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Інші оновлення

Крім нових параметрів масштабування, розробники впроваджують підтримку зображень у високому дозволі 4K. Раніше сервіс за допомогою спеціальних алгоритмів стискав зображення, знижуючи їхню роздільну здатність для прискорення завантаження контенту мобільним інтернетом у користувачів. Тепер же, з розвитком 5G і розповсюдженням LTE, потреби в таких діях стало менше.

У своїй заяві команда Twitter повідомила, що нововведення стануть доступні для тестування користувачам протягом найближчих тижнів.

Доступ до тестових функцій отримає обмежене коло осіб, відібране з усіх користувачів випадковим чином.

Якщо ви хочете перевірити, чи стали ви одним з цих щасливчиків, то пройдіть в Налаштування, в розділ "Використання даних" і перевірте наявність опції максимальної якості зображення.

Тим часом у Росії Роскомнадзор почав сповільнювати Twitter, щоб змусити соцмережу підкоритися їхнім вимогам, а натомість впали сайти Кремля.