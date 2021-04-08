Історія з вимогами Роскомнадзору до соціальної мережі Twitter продовжується і зачіпає навіть користувачів з інших країн. Так, двоє японських художників, відомих під нікнеймами @LiquidMeatBenki і @QPLkbOJjss6UyVu, отримали на електронну пошту листи з вимогою видалити деякі їхні публікації на вимогу російського регулятора. В іншому випадку їм може загрожувати призупинення облікових записів.

Раніше Блокування не буде: Twitter почав виконувати вимоги Роскомнадзору

Які публікації не сподобались Роскомнадзору

Художники кажуть, що від них вимагали видалення твітів з малюнками, які містять контент, заборонений у Росії – вони нібито демонструють порнографію.

Повідомлення, які соцмережа відправила художникам, свідчать, що користувачі з інших країн не зобов'язані підкорятися законам Російської Федерації, але все одно рекомендують звернути увагу на скарги.

Наразі невідомо, які саме малюнки було видалено. Художники працюють зокрема й у жанрі під назвою "хентай". Це жанр японського аніме та манги, основним елементом яких є еротичні або порнографічні сцени. Імовірно, саме такий контент, у якому часом важко визначити вік персонажів через саму стилістику аніме-малюнків, так не сподобався Роскомнадзору.

Обліковий запис @QPLkbOJjss6UyVu в якийсь момент був дійсно заморожений, оскільки художник вчасно не побачив лист від Twitter і не видалив контент, про який йшла мова. Соціальна мережа скасувала обмеження після того, як він видалив небажані для Роскомнадзору твіти. @LiquidMeatBenki каже, що йому вдалося уникнути блокування, оскільки він вчасно видалив необхідні записи.

Нагадаємо, в березні Роскомнадзор почав сповільнювати роботу Twitter через те, що соціальна мережа не видаляє заборонений російськими законами контент. Відомство також пригрозило повним блокуванням, якщо соцмережа не почне виконувати поставлені вимоги щодо фільтрації вмісту.