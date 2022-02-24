Як стало відомо джерелу, помилка не була результатом скоординованої кампанії скарг на облікові записи з боку інших користувачів. Проблема виникла в результаті роботи моніторингу.

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Що сталося

Заблокованих сторінок було близько десятка.

Конкретні назви не повідомляють.

Вони публікували про переміщення російських військових.

Ми активно відстежували нові повідомлення, які порушують нашу політику, і в цьому випадку помилково вжили заходів щодо низки облікових записів. Ми оперативно розглядаємо ці дії й уже відновили доступ до деяких постраждалих облікових записів,

– йдеться у заяві представника Twitter.

Прессекретар Twitter сказав, що помилкові дії були засновані через правила щодо "синтетичних та маніпульованих ЗМІ".