Позов був поданий у вівторок, 12 липня, до суду в Делавері. Ознайомитись із ним повністю можна за посиланням. Серед звинувачень, зокрема, вказують спроби знищення компанії, а також збір інформації для подальшого створення конкурента. На думку адвокатів Twitter, Маск "демонстрував зневагу", і щоб довести це, прямо в тексті надали кілька скриншотів його твітів з мемами та висловлюваннями. Тепер суд повинен вирішити, чи мав право Ілон Маск в односторонньому порядку відмовитися від угоди.

Раніше Справа на 44 мільярди: Маск повідомив Twitter про розірвання угоди, компанія обіцяє піти до суду

Twitter, Маск та непоправна шкода

Після кількох місяців суперечок, листів та погроз розірвати угоду Маск оголосив, що він передумав купувати соцмережу, бо не вірить її оцінці кількості ботів та спамерських облікових записів, згідно з якою кількість таких сторінок становить усього 5 відсотків.

Компанія назвала дії Маска "зразком лицемірства", тому що після оголошення про купівлю він "знав про фейкові облікові записи та обіцяв позбавити платформу від них".

Влаштувавши спектакль, а після запропонувавши й підписавши вигідну для продавця угоду про купівлю, Маск, мабуть, вважає, що вона, на відміну від будь-якої іншої сторони, яка підпорядковується законам штату Делавер, може порушити роботу компанії, знищити вартість її акцій і піти,

– йдеться в позові.

У Twitter звертають увагу, що команда Маска неодноразово й навмисне ігнорувала зустрічі з гендиректором та виконавчим директором Twitter, на яких вони мали передати дані за його запитами. У результаті покупець все ж отримав доступ до 49 терабайтів необроблених даних користувачів, що задовольняє висунуті вимоги, однак підприємець все одно залишився незадоволеним. Тому компанія вважає, що він відмовився від угоди з уявної причини й побоюється, що дані можуть бути використані для створення конкуруючої соцмережі.

Маск відмовляється дотримуватися своїх зобов'язань щодо Twitter та її акціонерів, оскільки угода, яку він підписав, більше не відповідає його особистим інтересам. Маск, здається, вважає, що може вільно змінювати рішення, знищувати компанію, порушувати її діяльність, руйнувати цінність для акціонерів,

– йдеться в позовній заяві.

Тепер суд має визначити, чи мав Маск право заявляти в односторонньому порядку про розірвання угоди про злиття з Twitter через те, що керівництво соцмережі начебто не надало йому необхідної інформації про частку фальшивих акаунтів та облікові записи, які використовуються для масового розсилання.

Нагадаємо, раніше у компанії також заявляли, що деякі методи оцінки фейкових облікових записів, які пропонує Маск, є неприйнятними, оскільки ставлять під загрозу конфіденційність користувачів, порушуючи відповідні правила та угоди соцмережі.

Twitter розраховує, що суд почне розглядати справу в середині вересня 2022 року. Раніше повідомлялося, що у разі розірвання угоди підприємець має виплатити компанії близько 1 мільярд доларів компенсації.