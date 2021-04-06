Блокування не буде: Twitter почав виконувати вимоги Роскомнадзору

Блокування Twitter на території Росії скасовується, оскільки соціальна мережа почала виконувати вимоги Роскомнадзору. Проте сервіс продовжать сповільнювати до 15 травня.

Нещодавно Роскомнадзор вирішив сповільнити роботу Twitter на території Росії через начебто наявність на платформі забороненого в країні контенту. У разі відмови від його видалення, сайт міг бути повністю заблокований. Тепер же стало відомо, що команда сервісу почала активно виконувати вимоги з видалення контенту.

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Рішення

Адміністрація Twitter підвищила швидкість видалення заборонених матеріалів. Після початку 10 березня 2021 року заходів з уповільнення трафіку Twitter соціальна мережа видалила близько 1,9 тисячі матеріалів, хоча Роскомнадзор вимагав видалити 3,1 тисячі одиниць контенту на тему наркотиків, суїциду та дитячої порнографії.

З 650 нових посилань на заборонений контент видалено близько 580. Середній час видалення становить 81 годину. Відповідно до російського законодавства на видалення забороненої інформації соцмережам відводиться 24 години з моменту отримання повідомлення.

Переговори

1 квітня з ініціативи адміністрації Twitter пройшла відеоконференція з Роскомнадзором. Віцепрезидент з публічної політики Twitter у Європі, на Близькому Сході і в Африці Шинейд Максуінні розповіла про зусилля компанії щодо поліпшення модерації забороненого контенту. Роскомнадзор своєю чергою наполіг, що для повного зняття заходів з уповільнення трафіку необхідно видалення всього забороненого контенту, приведення швидкості видалення у відповідність з російським законодавством і виконання всіх інших норм, що регулюють діяльність соцмереж в Росії.