Нещодавно Роскомнадзор вирішив сповільнити роботу Twitter на території Росії через начебто наявність на платформі забороненого в країні контенту. У разі відмови від його видалення, сайт міг бути повністю заблокований. Тепер же стало відомо, що команда сервісу почала активно виконувати вимоги з видалення контенту.

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Рішення

Адміністрація Twitter підвищила швидкість видалення заборонених матеріалів. Після початку 10 березня 2021 року заходів з уповільнення трафіку Twitter соціальна мережа видалила близько 1,9 тисячі матеріалів, хоча Роскомнадзор вимагав видалити 3,1 тисячі одиниць контенту на тему наркотиків, суїциду та дитячої порнографії.

З 650 нових посилань на заборонений контент видалено близько 580. Середній час видалення становить 81 годину. Відповідно до російського законодавства на видалення забороненої інформації соцмережам відводиться 24 години з моменту отримання повідомлення.

Переговори

1 квітня з ініціативи адміністрації Twitter пройшла відеоконференція з Роскомнадзором. Віцепрезидент з публічної політики Twitter у Європі, на Близькому Сході і в Африці Шинейд Максуінні розповіла про зусилля компанії щодо поліпшення модерації забороненого контенту. Роскомнадзор своєю чергою наполіг, що для повного зняття заходів з уповільнення трафіку необхідно видалення всього забороненого контенту, приведення швидкості видалення у відповідність з російським законодавством і виконання всіх інших норм, що регулюють діяльність соцмереж в Росії.