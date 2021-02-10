Twitter може ввести платну підписку за додаткові функції та ексклюзивний контент

Соціальна мережа Twitter розглядає варіант реалізації платних підписок. Творці сервісу вважають, що такий вид підписки надасть змогу користувачам платформи за певну плату отримувати доступ до ексклюзивного контенту від авторів, на яких вони підписані. Такий крок дозволить Twitter знизити свою залежність від доходів, одержуваних від цільової реклами.

Передбачається, що впровадження сервісу платних підписок допоможе соціальній мережі помітно збільшити свій прибуток. Наразі Twitter досліджує можливі варіанти реалізації сервісів, що надаються за передплатою.

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Як може виглядати платна підписка у Twitter

Одна з розглянутих ідей пов'язана з можливістю впровадження оплати творцям контенту за ексклюзивні матеріали. Крім того, серед розглянутих варіантів присутня плата за використання таких послуг як Tweetdeck або розширену функціональність соцмережі, таку як скасування відправки повідомлень або розширені налаштування профілю.

Фінансовий директор Twitter Нед Сігал ще у минулого року заявив, що впровадження будь-якого варіанту підписки підвищить стабільність доходів соціальної мережі у порівнянні з продажем реклами. Крім того, він повідомив, що компанія розглядає варіант впровадження платної підписки вже досить давно. Проте, глава відділу продажів Twitter заявив, що хоч підвищення стійкості доходів і є головною метою компанії, соціальна мережа не очікує будь-яких значних надходжень від сервісу підписок у 2021 році.

Twitter працюватиме над покращенням контенту користувачів

Аналітики припускають, що для того, щоб сервіс платних підписок почав приносити стабільний прибуток, Twitter повинен вкластися у створення преміального контенту, який приверне потенційних підписників. За словами аналітика Pivotal Research Group Майкла Левіна, навіть якщо Twitter, який у третьому кварталі 2020 року нараховував 187 мільйонів активних користувачів в день, приверне 10 мільйонів підписників, цього буде недостатньо, а створення продукту, цікавого обмеженій групі користувачів є порожною тратою часу.

Серед розглянутих Twitter варіантів послуг, що надаються платно, присутні можливість отримання розширеної аналітики, розширені можливості управління профілем, верифікація облікових записів, підвищену якість відео, плата за Tweetdeck або за ексклюзивний контент. Компанія заявляє, що, який би варіант в остаточному підсумку не був вибраний, платна послуга буде надаватися на найвищому рівні.