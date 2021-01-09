Керівництво соцмережі Twitter вирішило назавжди заблокувати профіль поки ще чинного президента США Дональда Трампа. Як заявили у компанії, в дописах політика вони побачили "високий ризик подальшого підбурювання до насильства".

Докладніше про блокування твіттера Трампа

Мовиться про особистий акаунт Трампа, який заблокували після подій у Капітолії. Відповідну заяву компанія опублікувала у своєму блозі Twitter Safety.

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Уважно вивчивши нещодавні твіти акаунту @realDonaldTrump і контекст навколо них, ми ухвалили рішення назавжди заблокувати цей обліковий запис через ризик подальшого підбурювання до насильства,

– заявили у Twitter.

Також у повідомленні компанія докладно розбирає текст двох останніх твітів Трампа, які він написав після 12-годинного блокування через заворушення в Вашингтоні. І зрештою оприлюднює причини, через які його дописи можна вважати закликами до насильства.

Наприклад, твіт, в якому Трамп повідомляє, що відмовляється взяти участь в інавгурації обраного президента Джо Байдена, Twitter визнав натяком на імовірний напад на церемонію, оскільки самого чинного президента на ній не буде.

Водночас Twitter повідомив, що в самій соцмережі та на інших платформах вже розповсюджують плани нових воєнних протестів, зокрема щодо другого нападу на Капітолій та інші адміністративні будівлі 17 січня.

Крім Трампа, Twitter також заблокував низку акаунтів, пов'язаних із конспірологічним рухом QAnon. Серед них – облікові записи адвоката Трампа Сидні Пауелл та його колишнього радника щодо національної безпеки Майкла Флінна.

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Що цьому передувало

6 січня у столиці Вашингтоні США сталися заворушення. Зокрема, прихильники Дональда Трампа прорвалися до Конгресу. Там мали затвердити голоси виборників і офіційно оголосити переможця президентських виборів.

Під час безладів Трамп звернувся до своїх прихильників. Він закликав їх розходитися, але водночас підтримав їхні наміри.

Після цього Twitter на 12 годин заблокував акаунт політика та зажадав від нього видалення трьох записів.

У підсумку американський президент цю вимогу виконав і його акаунт на деякий час розморозили.