Як повідомляє 24 канал, більшість користувачів скаржаться на збої в роботі сайту. Про проблеми із сервісом звітують жителі Сполучених Штатів, Британії, Франції та низки інших країн, включно з Україною.
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Що саме не працює
За даними платформи Downdetector, яка відслідковує роботу ресурсів у мережі, сайт Twitter постійно перезавантажується при спробі зайти на нього і видає повідомлення "Щось пішло не так".
Збої відбуваються також із додатком, стрічкою новин, а також при з'єднанні з сервером.
Країни, що постраждали від збою у Twitter / Фото 24 каналу
Найбільший збій відчувають жителі:
- США,
- Великої Британії,
- Німеччини
- та Франції.