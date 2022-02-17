Як повідомляє 24 канал, більшість користувачів скаржаться на збої в роботі сайту. Про проблеми із сервісом звітують жителі Сполучених Штатів, Британії, Франції та низки інших країн, включно з Україною.

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Що саме не працює

За даними платформи Downdetector, яка відслідковує роботу ресурсів у мережі, сайт Twitter постійно перезавантажується при спробі зайти на нього і видає повідомлення "Щось пішло не так".

Збої відбуваються також із додатком, стрічкою новин, а також при з'єднанні з сервером.



Країни, що постраждали від збою у Twitter / Фото 24 каналу

Найбільший збій відчувають жителі:

США,

Великої Британії,

Німеччини

та Франції.

Цікаво! Американська компанія Twitter Inc. була заснована у 2006 році. Основний продукт компанії – платформа для обміну короткими повідомленнями у форматі мікроблогу. Штаб-квартира розташована у Сан-Франциско, штат Каліфорнія.