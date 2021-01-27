Twitter купує платформу новинних розсилок Revue: що це означає

Twitter додасть у свій арсенал платформу новинних розсилок Revue. Сума угоди не розголошується. Компанія хоче розширити команду Revue, але вона продовжить працювати як самостійна.

Джерело: The New York Times

У Revue працюють всього шість людей. З моменту заснування у 2015 році компанія змогла залучити тільки 400 тисяч євро.

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Для чого твіттеру нова компанія

Сервіс дозволяє авторам безкоштовно відправляти розсилки 50 підписникам. З платною версією кількість зростає до 40 тисяч.

За свої послуги Revue бере комісію в розмірі 6 відсотків від доходів. Twitter планує знизити комісію до 5 відсотків, а також зробити функції Revue Pro безкоштовними для всіх облікових записів платформи, тим самим залучивши більше користувачів.

У 2017 році керівництво Twitter обговорювало введення платної підписки для брендів, новинних видань та інших користувачів. До листопада 2020 велись переговори про покупку прямого конкурента Revue, компанії Substack. Однак в останній, як вказує The New York Times, відмовились від пропозиції Twitter.