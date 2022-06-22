Twitter дозволить створювати великі статті з новою функцією Notes

Twitter готується до ще одного помітного оновлення. Кілька років тому компанія подвоїла ліміт символів у повідомленнях зі 140 до 280. А тепер хоче дати користувачам можливість створювати об'ємні статті з повноцінним форматуванням.

За допомогою Twitter Notes користувачі зможуть створювати статті з розширеним форматуванням (мається на увазі можливість додавати виділення курсивом, жирним, закресленим, виділяти цитати й заголовки окремим шрифтом, вставляти пронумеровані списки тощо) і завантаженими медіа (фото, відео та навіть GIF), які можна буде розташовувати посеред тексту. Після цього статтею можна буде поділитися з підписниками на своїй сторінці.

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Деталі нової функції

Зараз Notes проходить тестування серед обмеженого кола користувачів, які володіють платною підпискою. Якщо все пройде успішно і буде реалізовано в тому вигляді, в якому функцію описують сьогодні, то її застосування потенційно може змінити спосіб використання платформи. Тепер не потрібно буде розбивати об'ємні думки на довгий ланцюжок твітів, а можна буде поєднати їх в одному дописі.

Серед проблем, які спонукали компанію до розробки нового способу створення публікацій, TechCrunch називає дві:

Необхідність взаємодії з довгими ланцюжками повідомлень призвела до появи сторонніх ботів, які перетворюють треди на посилання, за якими всі окремі твіти об'єднуються в одну статтю.

Крім того, користувачі обходять обмеження кількості символів у Twitter, створюючи текст у записниках на телефоні чи комп'ютері, а потім просто публікуючи його скриншот. Це працює, щоб швидко донести повідомлення до широкої аудиторії, але не вигідно Twitter, оскільки текст на знімку екрана не можна шукати, а хештеги не можна натискати.

До речі, не так давно компанія представила функцію об'єднання ланцюжків в одну цілісну публікацію для зручного перегляду. Однак доступна вона лише користувачам платної підписки. Twitter Notes своєю чергою повинен вийти для всіх, якщо компанія не передумає.

Раніше дослідниця додатків Джейн Манчун Вонг, яка виявила нову можливість у травні, повідомляла, що в статтю також можна вбудовувати інші окремі твіти через URL-адреси або власні закладки, а спеціальний "Режим фокусування" дозволить розгорнути статтю до повноекранного перегляду та приховати бічні панелі Twitter. Вона надала кілька зображень, щоб показати, як це виглядає:

Нинішня версія Twitter Notes, як заявляють у Watchful.ai, виглядає готовою до запуску. Користувачі зможуть переглянути всі статті в обліковому записі за допомогою нової вкладки, яка розташується між "Твіти й відповіді" та "Медіафайли". Але почати їх створення можна буде за допомогою окремої кнопки в головному меню.