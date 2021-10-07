Twitch зламано: хакер опублікував початковий код і дані про заробітки стримерів

Платформа для стримінгу Twitch постраждала від атаки хакера. Він викрав велику кількість даних компанії та опублікував у мережі. Зокрема повідомляють про архів з повним початковим кодом.

Наразі сторінка на анонімному форумі 4chan, де було опубліковано посилання для завантаження архіву, вже видалена. Єдиний слід того, що саме тут можна було знайти файли стримінгового сервісу залишився в адресі сторінки: twitch-leaks-part-one (twitch-витік-частина-перша). Таким чином, можна говорити про те, що таких частин як мінімум дві, а то й більше.

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Що викрав хакер

Загалом там було розміщено близько 125 гігабайтів даних. Автор публікації заявив, що його метою є "сприяння розвитку конкуренції в області стримінгу, оскільки спільнота доступних сервісів – огидний токсичний смітник".

Судячи з повідомлень користувачів мережі, які встигли завантажити архів, у ньому містяться:

вихідний код Twitch,

внутрішні SDK,

внутрішні інструменти Twitch,

дані про заробіток стримерів з 2019 року,

файли проєкту Vapor — конкурента Steam від Amazon Game Studios.

Компанія вже підтвердила факт викрадення її даних і проводить розслідування.

Ми можемо підтвердити, що було порушення. Наші команди працюють в терміновому порядку, щоб зрозуміти масштаби цього. Ми оновимо спільноту, як тільки з'явиться додаткова інформація. Дякуємо вам за терпіння.

Тим часом на офіційному форумі Twitch з'явилося таке повідомлення: "Ми дізналися, що деякі дані були доступні в Інтернеті через помилки в зміні конфігурації сервера Twitch, до якого згодом отримала доступ третя сторона."

Зараз у нас немає ніяких доказів того, що були розкриті облікові дані для входу. Ми продовжуємо розслідування. Крім того, повні номери кредитних карт не зберігаються Twitch, тому повні номери кредитних карт, не були розкриті,

– додають у компанії.

Скільки заробляють стримери

Дані про заробітки стримерів на платформі беруть початок з 2019 року. У списку є такі відомі імена:

Asmongold,

Shroud,

xQc,

Tfue,

TimTheTatman,

DrLupo,

CohhCarnage.



Виручка стимерів з 2019 року вказана у третій колонці / Фото Sinoc229/Twitter

Згідно зі злитою інформацією, Asmongold за останні три роки заробив близько 2,5 мільйона доларів, а канал CriticalRole — понад 9,5 мільйона доларів. Ці дані не включають донати, спонсорство та інші джерела доходу, тому кінцевий заробіток, ймовірно, набагато більший.

Файли також містять дані про заробітки за вересень 2021 року.



Заробіток стимерів за вересень 2021 року / Фото KnowS0mething/Twitter

Однак один з фігурантів списків, стример FormaL натякнув, що його дохід в таблиці неправильний. "Хотілося б", – написав FormaL у твітері. Однак не уточнив нічого конкретного.