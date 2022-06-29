Рішення виніс московський суд одразу по трьох справах. Про це сьогодні пишуть російські пропагандистські видання.

Цікаво Google починає процес банкротства у Росії: компанія подала позов до суду

Деталі вироку

Як пишуть так звані російські "журналісти", причина штрафу криється у відмові локалізувати дані російських користувачів у Росії, тобто зберігати інформацію на місцевих серверах, не передаючи їх на іноземні.

Штрафи такі:

Компанія UPS відбулася штрафом в 1 мільйон рублів.

Twitch Interactive та Pinterest оштрафовано на 2 мільйони рублів кожну.

Американський сервіс Twitch спеціалізується на онлайн відеотрансляціях. Pinterest пропонує користувачам соціальну мережу у вигляді фотосервісу з функціями шопінгу. United Parcel Service (UPS) – американська компанія, що спеціалізується на експрес-доставці та логістиці.

Загалом стаття за це правопорушення передбачає штраф від 1 до 6 мільйонів рублів. У разі повторного порушення розмір штрафу збільшується до 6–18 мільйонів.

Наприкінці травня Роскомнагляд також склав протоколи на Airbnb (отримав штраф у 2 мільйони рублів), Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, UPS і Google за відмову локалізувати персональні дані росіян, причому щодо Google це вже був повторний протокол.

Також російський суд оштрафував Google на 7,22 мільярда рублів, які в примусовому порядку стягнули пристави. Тепер корпорації погрожують новим оборотним штрафом – знову через невидалення забороненої в Росії інформації. Загалом Роскомнагляд нарахував понад сім тисяч "протиправних матеріалів" – тексти, відео, зображення.