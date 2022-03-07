Twitch припинила монетизацію для російських користувачів

Стрімінгова платформа Twitch повідомила про зупинення виплат російським користувачам за програмою монетизації. Офіційно на такий крок платформа пішла у зв'язку зі складнощами роботи платіжних систем внаслідок санкційного тиску.

Російські ЗМІ зазначають, що користувачі Twitch почали отримувати повідомлення від адміністрації сервісу. У повідомленні мовиться, що "платформа дотримується введених США та іншими країнами обмежувальних заходів щодо Росії у зв'язку з геополітичною ситуацією в Україні".

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Як наслідок суттєво ускладнилася можливість монетизації трансляцій користувачів Twitch та надання авторам фінансової підтримки. Сервіс втратив можливість робити перекази деяким російським фінансовим організаціям, тому російським користувачам рекомендується використовувати альтернативні способи транзакцій.

Нагадаємо, це вже не перший прецедент із відключенням програм монетизації для російських користувачів на західних технологічних платформах.

Раніше компанія Meta заявила про зупинення роботи рекламних механізмів у Facebook та Instagram для росіян. Крім того, в Росії було припинено всю рекламу на платформах Google.

Facebook і YouTube також заблокували свій контент у Європі (як і TikTok, згідно з Wall Street Journal), і безліч інших компаній різними способами ускладнили доступ до своїх матеріалів.

Після вторгнення Росії в Україну багато платформ виступили проти контенту російських державних ЗМІ, таких як RT і Sputnik.

Reddit заблокував посилання на російські ЗМІ.

Своєю чергою уряд Росії заявив, що заблокує Facebook на своїй території, пославшись на "дискримінацію російських ЗМІ та інформаційних ресурсів".

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