Хакеру-самоучці запропонували постажуватися в урядових структурах. Про це розповів заступник глави Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін.

Раніше Михайло Федоров прокоментував інформацію про появу фейкового додатка "Дія"

Все одно нестиме відповідальність

Розповідь про хлопчину, який створив фейковий додаток, Єнін почав з того, що наголосив: МВС – не каральний орган. Мовляв, у відомстві орієнтовані будувати сервіс, тому така історія – приклад.

Творця фейкової Дії познайомили із Михайлом Федоровим і запросили його на роботу у Міністерство цифрової трансформації. За словами Єніна, це буде "спокутування провини". Однак долю справжнього покарання вирішуватиме суд.

Але перед законом всі рівні, тому нести відповідальність за 358 статтею про підробку все ж доведеться,

– розповів Єнін.

Продавав сертифікати – робитиме соціальні проєкти

У своєму телеграмі очільник міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, чим саме займатиметься хлопець. До суду він попрацює над кількома соціально важливими проєктами.

Одні з перших завдань – зробити багато різного дизайну соціальної реклами з кампаніями за вакцинацію та проти вживання молоддю алкоголю,

– написав Федоров.



Хлопець процюватиме над дизайном соціальних проєктів / Фото з телеграму Федорова

Зверніть увагу! Таке "покарання" виглядає дещо іронічно. Хлопець завдяки фейковій Дії торгував сертифікатами про вакцинацію, а також писав, що застосунок можуть використовувати неповнолітні для купівлі алкоголю і цигарок.

Михайло Федоров розповів, що за роботою хлопця спостерігатиме наставник. Подальша його доля у міністерстві залежить від умінь і поведінки.

Призначимо у Мінцифрі куратора, який контролюватиме роботу. Спробуємо направити його можливості у потрібне русло,

– сказав Федоров.

Що відомо про фальшиву Дію

25 жовтня ЗМІ і соцмережі облетіла новина про нове шахрайство у додатку "Дія".

Хакер створив застосунок, що ззовні виглядає як справжній. Додаток повністю копіював дизайн оригіналу. Його за гроші продавали в інтернеті.

У рекламі додатка відзначали, що їхня підробка не викликає жодних підозр у продавців.

Уже через день хлопця знайшли на Запоріжжі: ним виявився 21-річний студент.

Повний текст публікації Євгена Єніна:

Я в інтерв'ю постійно наголошую, що ми в МВС орієнтовані будувати сервіс, а не каральний орган. І от сьогоднішня історія, як на мене, чудовий приклад.

Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який нещодавно створив фейкову "Дію". Так само швидко ми познайомили його з Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Хлопцю запропонували спокутати свою провину і постажуватися в Міністерстві.

Але, перед Законом всі рівні, тому нести відповідальність по 358 статті за підробку все ж доведеться.

Хто пропустив новини, нагадаю, "горе-хакер" створив програмне забезпечення, що ідентично копіювало дизайн державного додатку "Дії". Користувачі могли купити несправжній сервіс за 100 гривень, а всі гроші приходили на особисту картку та карту його сестри.