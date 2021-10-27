Фейкова Дія дає можливість змінити дані у несправжньому документі – вписати будь-яке ім'я, вік, термін дії й додати фото. Це можна трактувати, як підробку документів, що карається кримінальною відповідальністю.

Детальніше читайте тут Шахраї торгують фіктивним додатком "Дія": цільова аудиторія – неповнолітні та антивакцинатори

Шахрай створив програмне забезпечення, яке повністю копіює дизайн оригінального додатка та шаблони усіх доступних документів. Так, у додатку можна було створити власні версії:

Паспорта громадянина України;

Закордонного паспорта;

Посвідчення водія;

Сертифіката про вакцинацію та інших документів.

Зовсім скоро на інформацію про поширення фейкового додатка відреагував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, наголосивши, що використання подібних програм тягне за собою відповідальність за статтею "Підроблення документів...".

Затримання автора фейкової "Дії"

Розробника додатку знайшли всього через кілька днів після інформації про його існування. Кіберполіція Запорізької області разом із представниками Мінцифри затримала 21-річного зловмисника, який продавав програмне забезпечення за 80 гривень (далі ціна повинна була зрости до 120 гривень).

Зверніть увагу! Наразі правоохоронці вживають заходів щодо блокування усіх каналів поширення підробленого програмного забезпечення.

Під час затримання зловмисника у його помешканні було проведено обшук, під час якого правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки та комп'ютерну техніку.



У шахрая вилучили техніку під час обшуку / Фото Національна поліція

Яке покарання чекає на творця додатка

Наразі зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі за частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України (Незаконне втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж).

Шахрая, який створив фейковий додаток "Дія" затримала Кіберполіція: дивіться відео

Реакція Михайла Федорова

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров вже відреагував на затримання автора додатку та запропонував відправити його на виправні роботи в ІТ.

Повний текст публікації Михайла Федорова:

Пам'ятаєте шахрая, який створив фейкову копію програми з документами у дизайн-стилі Дії? Кіберполу знадобилося менше дня, щоб його знайти.

У рекламі програми шахрай вказував, що він допоможе неповнолітнім купувати алкоголь через фейковий паспорт. Умільцю загрожує до 6 років позбавлення волі.

Пропоную хлопця направити на виправні роботи в IT без персональних даних та інших сенситивних речей. Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя, призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона.

До речі, усі фейкові документи у підробленому додатку не могли б пройти верифікацію, а зробити це можна дуже просто, завдяки власному смартфону з тим же додатком "Дія". Як правильно перевіряти документи у "Дія" на справжність читайте у нашому матеріалі.