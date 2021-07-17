Творець "Мівіни" кинув виклик Ілону Маску: у чому змагатимуться підприємці

Творець "Мівіни" найняв керівників Tesla, BMW, Porsche, Toyota і Nissan. В'єтнамський мільярдер збирається створити глобальну компанію з виробництва інтелектуальних електромобілів.

VinFast, автомобільний підрозділ VinGroup Фама Нята Вонга, чиї статки нещодавно оцінили у 7,3 мільярда доларів, до березня наступного року представить нові моделі електромобілів у виставкових залах Північної Америки та Європи, кинувши виклик Tesla у всьому світі. Фам Нят Вонг свого часу створив популярний бренд локшини швидкого приготування "Мівіна".

Цікаво Таксі зі знижкою до місця вакцинації: нова ініціатива #ЇдьТаВакцинуйся від Uber та helsi.me

Що планує Vingroup

Компанія заявила, що наймає керівників вищої ланки від великих виробників автомобілів, таких як Tesla, BMW, Porsche, Toyota і Nissan, для досягнення своєї мети стати глобальною компанією з виробництва інтелектуальних електромобілів.

Завдяки інтелектуальним електромобілям, підкріпленим перевіреними науково-дослідними і виробничими можливостями VinFast, збираються конкурувати з провідними брендами у США.

Одним з працівників, яких компанія переманила до себе, став Джеремі Снайдер. Тепер він директор з розвитку VinFast у США, але раніше понад 10 років працював на різних керівних посадах у Tesla.

VinFast повідомила, що компанія відкрила філії в США, Канаді, Франції, Німеччині та Нідерландах в рамках підготовки до глобального запуску своїх нових електромобілів. Модельний ряд буде представлений у жовтні, а дві моделі розумних електромобілів, VF e35 і VF e36, будуть запущені в продаж по всьому світу в березні 2022 року.

Компанія спочатку збиралась продати 56 000 електромобілів у 2022 році, але план скоротили до 15 000 одиниць через брак мікросхем.