В рамках одного NFT були продані чотири різних предмети: файли вихідного коду всесвітньої павутини з відміткою часу, анімована візуалізація коду, лист від Бернерса-Лі і цифровий плакат, який ілюструє код, створений сером Тімом.

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Бернерс-Лі створив всесвітню павутину у 1989 році, з'єднавши різні фрагменти інформації в ранньому інтернеті за допомогою гіперпосилань.

Він створив перші веб-браузер і веб-сервер, проте відмовився запатентувати свій винахід.

У 1993 році CERN, дослідницька організація, в якій тоді працював сер Тім, відмовилася від усіх прав на технологію і передала її у відкритий доступ.

Торги за вихідний код інтернету

Вартість NFT з вихідним кодом інтернету перевершила вартість NFT з перших твітів засновника Twitter Джека Дорсі, проте вона все ще далека від рекордних 69 мільйонів доларів, за які була продана картина цифрового художника Beeple. Протягом тривалого часу найвища ставка на торгах становила 3,5 мільйона доларів, проте в останні 15 хвилин надійшло багато пропозицій, і остаточна вартість лота склала 5,4 мільйона.

То Бернерс-Лі продав увесь інтернет?

Звісно ні. Бернерс-Лі пояснив, що він не продає сам інтернет або ексклюзивний доступ до вихідного коду. За його словами, його лот являє собою лише цифрову картинку, плюс написану на Python програму, яка демонструє те, як виглядав би вихідний код інтернету, якби він був прикріплений до стіни і підписаний рукою автора.