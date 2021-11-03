Однак, не лише Ілон Маск отримав нову посаду, Шибетоші також розповів, що щеня-вундеркінд Ілона – Флокі, буде призначене "фіктивним президентом".

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Що відбувається

2 листопада співзасновник Dogecoin Біллі Маркус (більш відомий як Шибетоші Накамото) написав у своєму твітері, що настав час вибрати нового "фіктивного генерального директора Dogecoin".

У квітні 2019 року ним був лише Ілон Маск – це був першоквітневий жарт. Цього року генеральний директор Tesla і людина, якій вдалося піднятися на перше місце у світі за розмірами своїх статків, написав у твітері, що хотів би знову зайняти цю посаду. Однак бажаної посади він не отримав. Натомість він став "фіктивним головою ради директорів Dogecoin".

Натомість пост "фіктивного генерального директора Dogecoin" дістався цуценяті Ілона – Флокі.



Цуценя Ілона – Флокі / Фото Ілон Маск

Мабуть, не варто пояснювати, що все це жартівливі призначення на кшталт тих, коли котів чи собак призначають мерами міст або директорами компаній, як у випадку з Флокі.

Інше "важливе" призначення

Відомий собака Шиба-іну Кабосу, який став символом DOGE і зображений на ілюстраціях монет і фізичних сувенірів, був обраний новим "фіктивним генеральним директором найкращого мему з цифровою валютою".



Собака-мем Кабосу – обличчя криптовалюти DOGE / Фото BillyM2k

Повний текст публікації Біллі Маркуса (Шибетоші Накамото):

Номінація нового "фіктивного глави правління – ніхто інший, як @elonmusk (офіційний акаунт Ілона Маска у твітері, – 24 канал). Я вважаю, що він трохи знається на грошах, лідерстві та мемах.



Чарівне цуценя вундеркінд Ілона – Флокі – номіноване на "фіктивного президента", отримавши наставництво D.O.G.E. разом з Кабосу.