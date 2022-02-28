Твіттер-шторм: українців просять закликати Європу до нових санкцій – деталі

28 лютого 2022 , 12:08
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Джерело:

Телеграм-канал "Слуга Народу"

28 лютого в Швейцарії прийматимуть рішення щодо замороження російських рахунків. До засідання залишається мало часу, тому українців закликають звернути увагу європейських посадовців на це питання.

Щоб долучитися, необхідно зробити публікацію у Twitter. Якщо ж облікового запису в цій соцмережі немає, підійде Facebook.

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Що робити

Партія Слуга Народу закликає опублікувати у своєму обліковому записі в Twitter наступне:

Switzerland now is not the time for neutrality. If you don't freeze Russian money and sanction Russian companies, you help Putin to slaughter a democratic nation in Europe #StandWithUkraine @ignaziocassis @ParmelinG @alain_berset @s_sommaruga @Violapamherd #UeliMaurer

Якщо немає Twitter, то аналогічне можна зробити у Facebook, де обов'язково перерахуйте цих людей:

  • Ignazio Cassis
  • Alain Berset
  • Guy Parmelin
  • Ueli Maurer
  • Simonetta Somaruga
  • Viola Amherd
  • Karin Keller-Sutter

 

 

Автор: Олександр Гайдамашко