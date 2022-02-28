Твіттер-шторм: українців просять закликати Європу до нових санкцій – деталі
Джерело:Телеграм-канал "Слуга Народу"
28 лютого в Швейцарії прийматимуть рішення щодо замороження російських рахунків. До засідання залишається мало часу, тому українців закликають звернути увагу європейських посадовців на це питання.
Щоб долучитися, необхідно зробити публікацію у Twitter. Якщо ж облікового запису в цій соцмережі немає, підійде Facebook.
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Що робити
Партія Слуга Народу закликає опублікувати у своєму обліковому записі в Twitter наступне:
Switzerland now is not the time for neutrality. If you don't freeze Russian money and sanction Russian companies, you help Putin to slaughter a democratic nation in Europe #StandWithUkraine @ignaziocassis @ParmelinG @alain_berset @s_sommaruga @Violapamherd #UeliMaurer
Якщо немає Twitter, то аналогічне можна зробити у Facebook, де обов'язково перерахуйте цих людей:
- Ignazio Cassis
- Alain Berset
- Guy Parmelin
- Ueli Maurer
- Simonetta Somaruga
- Viola Amherd
- Karin Keller-Sutter