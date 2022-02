Щоб долучитися, необхідно зробити публікацію у Twitter. Якщо ж облікового запису в цій соцмережі немає, підійде Facebook.

Цікаво IТ-спеціалісти створили онлайн-гру, яка одночасно блокує сайти окупантів

Що робити

Партія Слуга Народу закликає опублікувати у своєму обліковому записі в Twitter наступне:

Switzerland now is not the time for neutrality. If you don't freeze Russian money and sanction Russian companies, you help Putin to slaughter a democratic nation in Europe #StandWithUkraine @ignaziocassis @ParmelinG @alain_berset @s_sommaruga @Violapamherd #UeliMaurer

Якщо немає Twitter, то аналогічне можна зробити у Facebook, де обов'язково перерахуйте цих людей: