У твітері стався масовий збій: користувачі повідомляють про проблеми

9 серпня 2022 , 22:36
Читать новость на русском

Джерело:

Downdetector

У Twitter трапився збій. Користувачі повідомили про проблеми у роботі соціальної мережі.

Відповідна інформація з'явилась ввечері 9 серпня. Попередній збій в роботі Twitter стався 14 липня. 

Читайте також Хакери могли дізнатися про всі ваші секретні сторінки у Twitter: як це сталося

У твітері знову трапився збій

Звіти користувачів вказують на проблеми у Twitter,
– мовиться у повідомленні. 

Орієнтовно о 21 годині 9 серпня користувачі масово почали повідомляти про збої мережі. Найбільше збоїв було станом на 21:21.

Орієнтовно о 21:51 годині вже зменшилась кількість користувачів, у яких були збої в мережі. 


Користувачі повідомили про збої в твітері / Скриншот з відео

Коротко про попередній збій в мережі

Дивіться також – рогозін закликав "покінчити з Україною" і Twitter його заблокував: відео

 

 

Автор: Діана Квасневська