У твітері стався масовий збій: користувачі повідомляють про проблеми

У Twitter трапився збій. Користувачі повідомили про проблеми у роботі соціальної мережі.

Відповідна інформація з'явилась ввечері 9 серпня. Попередній збій в роботі Twitter стався 14 липня.

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У твітері знову трапився збій

Звіти користувачів вказують на проблеми у Twitter,

– мовиться у повідомленні.

Орієнтовно о 21 годині 9 серпня користувачі масово почали повідомляти про збої мережі. Найбільше збоїв було станом на 21:21.

Орієнтовно о 21:51 годині вже зменшилась кількість користувачів, у яких були збої в мережі.



Користувачі повідомили про збої в твітері / Скриншот з відео

Коротко про попередній збій в мережі

14 липня користувачі Twitter в Європі та США почали скаржитись на проблеми в роботі сервісу.

Тоді деякі користувачі не мали доступу до перегляду стрічки та публікації твітів як у програмі, так і у веб-версії.

Збої трапились у користувачів з США, Польщі, України, Франції, Туреччини, Німеччини, Чехії.

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