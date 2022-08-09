У твітері стався масовий збій: користувачі повідомляють про проблеми
9 серпня 2022 , 22:36Читать новость на русском
Джерело:Downdetector
У Twitter трапився збій. Користувачі повідомили про проблеми у роботі соціальної мережі.
Відповідна інформація з'явилась ввечері 9 серпня. Попередній збій в роботі Twitter стався 14 липня.
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У твітері знову трапився збій
Звіти користувачів вказують на проблеми у Twitter,
– мовиться у повідомленні.
Орієнтовно о 21 годині 9 серпня користувачі масово почали повідомляти про збої мережі. Найбільше збоїв було станом на 21:21.
Орієнтовно о 21:51 годині вже зменшилась кількість користувачів, у яких були збої в мережі.
Користувачі повідомили про збої в твітері / Скриншот з відео
Коротко про попередній збій в мережі
- 14 липня користувачі Twitter в Європі та США почали скаржитись на проблеми в роботі сервісу.
- Тоді деякі користувачі не мали доступу до перегляду стрічки та публікації твітів як у програмі, так і у веб-версії.
- Збої трапились у користувачів з США, Польщі, України, Франції, Туреччини, Німеччини, Чехії.
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