Стримінгова платформа HBO Max ввечері 18 червня розіслала деяким своїм передплатникам порожній тестовий лист. Як пізніше з'ясувалося, це було помилкою нового працівника. Компанія не стала його звільняти, а, вибачившись перед користувачами, пообіцяла допомогти йому розібратися в роботі.

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Як підтримали новачка

Під публікацією компанії одразу ж почали з'являтися повідомлення від користувачів Twitter зі словами підтримки та розповідями про власні "фейли". Серед авторів цих дописів можна побачити також працівників таких великих компаній, як Spotify, і навіть працівника Білого Дому.

Одного разу я повністю "поклав" Spotify. Це навіть мало не сталося вдруге. Моя команда шикарно поставилася до події: я досі тут працюю. Вам вдалося виявити помилку під час інтеграційного тесту. Це добре і допоможе в поліпшенні системи. Удачі!

– написав користувач з ніком Daenney.

Інший стажист став причиною плутанини в даних Netflix. Він випадково поставив до серіалу "Картковий будиночок" опис від іншого проєкту – "Залиште це Біверу".

У відповідь на це він отримав історію від користувачки, яка переплутала опис мультсеріалу "Губка Боб" з якимось триллером.



"Він втратив свою сім'ю, а потім втратив і свою дочку...", – свідчить опис до мультфільму / Фото @KatieMeeks2 / Twitter