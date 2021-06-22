Стримінгова платформа HBO Max ввечері 18 червня розіслала деяким своїм передплатникам порожній тестовий лист. Як пізніше з'ясувалося, це було помилкою нового працівника. Компанія не стала його звільняти, а, вибачившись перед користувачами, пообіцяла допомогти йому розібратися в роботі.
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Як підтримали новачка
Під публікацією компанії одразу ж почали з'являтися повідомлення від користувачів Twitter зі словами підтримки та розповідями про власні "фейли". Серед авторів цих дописів можна побачити також працівників таких великих компаній, як Spotify, і навіть працівника Білого Дому.
Одного разу я повністю "поклав" Spotify. Це навіть мало не сталося вдруге. Моя команда шикарно поставилася до події: я досі тут працюю. Вам вдалося виявити помилку під час інтеграційного тесту. Це добре і допоможе в поліпшенні системи. Удачі!
– написав користувач з ніком Daenney.
Інший стажист став причиною плутанини в даних Netflix. Він випадково поставив до серіалу "Картковий будиночок" опис від іншого проєкту – "Залиште це Біверу".
У відповідь на це він отримав історію від користувачки, яка переплутала опис мультсеріалу "Губка Боб" з якимось триллером.
"Він втратив свою сім'ю, а потім втратив і свою дочку...", – свідчить опис до мультфільму / Фото @KatieMeeks2 / Twitter
- Наступна історія пов'язана зі смертю актора Гіта Леджера: "Дорогий стажист, одного разу через день після смерті Гіта Леджера я керував звукообладнанням на заході в семінарії. Поки нічого не відбувалося, я серфив інтернетом, вбиваючи час. Я побачив цікаве відео Еллен Дедженерес, яке розповідало глядачам, що Гіт Леджер помер, і клацнув на нього. Я забув, що звук комп'ютера був з'єднаний з усією системою семінарії. Тому перші 25 секунд цього відео грали через гучномовець, поки в будівлі йшла молитва."
- "Шановний стажист, коли я працював у Blizzard, я одного разу зробив DDoS-атаку нашого провайдера, щоб перевірити, з яким навантаженням ми можемо впоратися для Blizzcon, і заподіяв... багато шкоди. Так що не хвилюйтеся! У вас все буде добре."
- "Дорогий стажист, одного разу я вказав номер сексу по телефону замість робочого номера Жіночого національного демократичного клубу, середній вік членів якого становить 78 років."
- "Одного разу, коли я була молодшим копірайтером, я подала заявку на роботу своєї мрії в The Atlantic, але допустила помилку в моєму резюме, написавши неправильно посаду на яку хотіла потрапити. А це робота для людей з ідеальною орфографією. Так що у тебе все відмінно, добре?"
- "В перший місяць моєї нової роботи в HR, пов'язаної з великим оборонним підрядником, я відправила лист про замовлення футболок (англійською shirt, – 24 канал) в тому числі голові відділу і декільком топменеджерам. Тема листа звучала так: "Ваше shit в офісі HR — будь ласка, заберіть до кінця робочого дня"."
- "Я використовувала календар на комп'ютері, щоб щомісяця відзначати, коли у мене починалися менструації. Однак через кілька місяців я зрозуміла, що роблю цей запис в календарі, яким поділилася з усіма моїми колегами по всій компанії. Мені було 37 років."
- "Одного разу я не впізнав на той момент віцепрезидента Джорджа Буша-старшого і майже не пустив його на збори... в кабінет Білого дому. Де він працював. Насправді він був люб'язний, як і HBO Max, так що з тобою все буде добре."