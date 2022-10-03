Офіційний твіттер Ілона Маска могли зламали російські хакери: що на це вказує

Ілон Маск відзначився скандальним твітом про "формулу миру" між Україною та Росією, де запропонував ще один "референдум" та "російський Крим". Однак акаунт мільярдера могли зламати хакери.

У спільноті Inform Napalm заявили, є підстави вважати, що офіційний твіттер-акаунт Ілона Маска зламали російські хакери.

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Докази, що Маска могли зламати

Навели кілька ознак ймовірного зламу сторінки. Зокрема, нетиповий стиль твітів, їх частота, а також дописи, які суперечать загальній позиції Маска, оскільки він підтримував Україну від початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, синхронно активізувались російські боти, які спамлять темою твітів Маска всюди. Фахівці зазначають, що в 2020 році вже траплялись такі злами.

Тому закликаємо вас витримати паузу, подивимось, чи справді Маск "зламався", чи все ж таки його акаунт зламали,

– додали в Inform Napalm.

До речі, політолог Олександр Антонюк не виключає того, що цей твіт писав не сам Ілон Маск. На його думку, це міг бути, наприклад, хтось з його помічників, хто ще донедавна мав російське громадянство.

Новий дивний твіт Маска

Після "формули миру" у твітері Маска з'явилось нове повідомлення. Зокрема, він запропонував варіант, мовляв, "воля жителів Донбасу та Криму має вирішити, вони належать Росії чи Україні".

Заступник глави ОП Михайло Подоляк відповів Маску, чи той намагається узаконити псевдореферендуми, що проходили під дулом пістолета, в умовах переслідувань, масових розстрілів та тортур? Це поганий шлях.

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