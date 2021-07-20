Матеріал, який отримали вчені володіє найслабшою теплопровідністю серед будь-яких неорганічних твердих речовин. Професор університету Ліверпуля Метт Розінскі очолив команду хіміків і фізиків, яким вдалося отримати надрешітку Bi4O4SeCl2 і вивчити механізм, який лежить в основі її теплоізолюючих властивостей.

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Особливості отриманого матеріалу

Для початку автори досліджували два відомих утеплювачі на основі вісмуту – BiOCl і Bi2O2Se , – щоб з'ясувати, як саме відбувається передача тепла у їх кристалічних решітках.

і , – щоб з'ясувати, як саме відбувається передача тепла у їх кристалічних решітках. Далі вчені вирішили поєднати обидва матеріали у загальну шарувату структуру так, щоб зберегти розташування їх атомів, і в кожному з шарів передача тепла сповільнювалася.

Таким чином вони отримали надрешітку, що володіє декількома "рівнями" періодичності.

Твердий матеріал з нанйижчою теплопровідністю

За словами дослідників, інтуїтивно очікується, що за фізичними властивостями новий матеріал буде представляти щось середнє між двома вихідними. Однак завдяки точно продуманій комбінації теплоізоляторів Bi4O4SeCl2 продемонстрував коефіцієнт теплопровідності всього в 0,1 Вт/(K*м) (при кімнатній температурі) – куди нижче ніж обидва первинних матеріали.

Для порівняння, у металів, які добре проводять тепло, ця цифра сягає десятків і сотень Вт/(K*м), у води – 0,6, у повітря – 0,02.