"Час танків": World of Tanks анонсувала наймасштабніший турнір року

18 травня 2021 року відкрилася реєстрація на найбільший міжнародний турнір "Час танків". Цей захід пройде в онлайн-форматі та збере гравців з різних країн. Очікується, що кількість учасників сягне десятків тисяч: так, у минулому році турнір зібрав 57 000 гравців.

Як взяти участь в турнірі

Реєстрація буде відкрита тиждень і завершиться 23 травня. Далі всі учасники будуть розподілені по групах відповідно до 12 географічних регіонів, в яких вони змагатимуться. Особливістю турніру стане те, що абоненти спеціального тарифного плану "Ігровий" від "Київстар" крім таблиці лідерів своєї ігрової зони потраплять до спеціальної таблиці та зможуть отримати додаткові призи в залежності від зайнятого у ній місця.

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Після реєстрації на гравців чекає командирський залік (24-30 травня), взяти участь в якому зможе кожен охочий. Для цього необхідно буде грати на танках десятого рівня у випадкових боях протягом певного часу. Також учасники командирського заліку отримають можливість виконувати спеціальні бойові завдання й отримувати за це ігрове майно. Гравці, які посіли найвищі сходинки таблиці командирського заліку, отримають ще більше нагород.

Деталі турніру

У фінальний турнір зможуть вийти 64 кращих гравці , що потрапили на перші позиції за кількістю заробленого чистого досвіду, проведених боїв і сумарної шкоди. Саме цим бійцям належить запросити до своєї команди ще двох гравців, аби вступити у протистояння з іншими командами за першість у груповій стадії (пройде 5-6 червня) .

І нарешті, у плей-офф (12-13 червня) зустрінуться 32 команди, яким належить зіграти за системою Single Elimination (навиліт). Переможцем вважатиметься команда, яка виграє усі матчі стадії плей-офф.

Що можна виграти в ході турніру

Для учасників турніру приготовлено безліч нагород. Так, на гравців, підключених до спеціального тарифного плану "Ігровий" від "Київстар", під час командирського заліку чекає більше 10 мільйонів одиниць золота, яке буде розподілено між ними в залежності від зайнятого місця в підсумковій таблиці.

У ролі головних нагород турніру на гравців чекають цінні призи: