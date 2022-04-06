Туркменістан закриє "Ворота пекла": влада країни збирається нарешті погасити кратер Дарваза

Влада Туркменістану оголосила про плани погасити так звані "Ворота пекла" – велику діру в землі, з якої просочується газ. Кратер горить уже понад 50 років.

"Ворота пекла", розташовані приблизно за 260 кілометрів від столиці Туркменістану, з'явилися в 1971 році після обвалу підземної порожнини при бурінні. Щоб запобігти екологічній катастрофі від викидів токсичних газів, геологи вирішили їх підпалити. За розрахунками вогонь повинен був згаснути через кілька тижнів, проте кратер діаметром близько 70 метрів продовжує горіти й досі. Аж тепер влада країни задумалась над його гасінням. Для чого це їй – далі.

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"Ворота пекла" закриваються

Про плани оголосив

Кратер Дарваза спалює велику кількість газу. Його, вважає влада країни, можна використовувати для процвітання країни і її народу.

Мета – зупинити цю безперервно палаючу яму та використати запаси природного газу на благо країни.

Причина закриття також пов'язана з екологічними та медичними проблемами.

Очевидно, що викиди газу викликають особливе занепокоєння в той час, коли країни всього світу намагаються скоротити викиди газу й зберегти атмосферу.

"Ворота пекла" служать природним середовищем для екстремофільних бактерій, здатних витримувати температуру до 400 градусів. За словами Джорджа Куруніса, дослідника Королівського канадського географічного товариства, цих бактерій немає навіть у базі даних ДНК. Деякі з них можуть споживати метан. В результаті це дуже незвичайна і загадкова форма життя, яка живе в несприятливому для людини та звичайних живих істот місці.

Гасіння пожежі може бути складним завданням. Недостатньо просто вкинути в яму велику кількість піску. Навіть якщо загасити вогонь, заповнивши отвір, є велика ймовірність того, що він усе одно знайде шлях на поверхню. Тому вчені вже передбачають, що знадобиться багато наукових досліджень та новітніх технологій.

Вогонь намагалися погасити ще у 2010 році. Точніше збиралися, але тоді президент країни чомусь відклав свій уже виданий указ на майбутнє.

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