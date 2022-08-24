Розкопками керує професорка Озлем Чевік з Університету Тракія. Вона розповідає, що виявлення майстерні дуже важливе для науки, оскільки демонструє першу в історії людства спеціалізацію у виробництві кераміки.

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Що відомо

Під час розкопок виявили, що курган Улуджак був домом для перших землеробів Егейського регіону. Перші поселенці жили на тому самому місці 1150 років без перерви, а культурний шар тут досягає 7,5-метрів. Нещодавно на цьому місці було знайдено 7800-річну жіночу фігурку – можливо, богиню достатку й родючості.



Озлем Чевік зі знахідками / Фото DHA

Сама майстерня розташовувалась у будівлі площею 100 квадратних метрів. Тут були печі, у яких обпалювали керамічні горщики. Крім того, знайшли безліч розколотих каменів, які використовували для розтирання гематитової фарби для розпису посуду.

Історично відомо, що першу кераміку робили близько 9 тисяч років тому на великій території від Месопотамії до Егейського регіону. Її, мабуть, виробляли жінки у кожному домогосподарстві. Через тисячу років вже були перші майстри-гончарі. Ця майстерня, яку ми знайшли в Улуджаку, важлива для близькосхідної та світової археології, тому що вперше є фізичний доказ того, що кераміка була зроблена фахівцями. Ця споруда дуже відрізняється від житлових будинків. Це будівля на 6-7 кімнат. І тут було сконцентровано всі етапи керамічного виробництва: від приготування матеріалу до його формування, від використання ґрунтовки до фінального оздоблення,

– розповідає професорка Озлем Чевік.



Процес розкопок кургану Улуджак Хююк / Фото DHA

У майстерні були виявлені відбитки пальців древніх майстрів. Їх знайшли на підготовленому до роботи шматку глини. З нього так і не зробили жодного посуду, тому він залишився лише глиняною кулею.



Відбитки пальців, знайдені в глині з кургану Улуджак Хююк / Фото DHA



Глина з кургану Улуджак / Фото DHA

Розкопки в Улуджак Хююк досі продовжуються.