Турецькі археологи розкопали найдавніше поховання епохи неоліту в Західній Анатолії

Турецькі археологи розкопали у дворі житлового будинку в місті Біледжік останки 11 підлітків, що жили близько 8500 років тому. Також виявили стародавні музичні інструменти і зерна культурних рослин.

Про стоянку в місті Біледжик стало відомо близько двох років тому, коли місцевий житель повідомив в Археологічний музей, що розкопав у дворі власного будинку кілька фрагментів кераміки. Вчені оцінили ці стародавні знахідки і приступили до роботи.

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Цінні знахідки

Археологи на чолі з Ерканом Фіданом з Університету Хаджеттепе провели розкопки у дворі будинку.

В результаті польових робіт, що тривали протягом двох років, вчені виявили останки 11 людей, які жили близько 8500 років тому.

На думку Фідана, кістки належали підліткам епохи неоліту в Західній Анатолії.

Вчені вважають, що виявили перше неолітичне поселення, яке виникло близько 9000 років тому – саме такий вік має найдавніший знайдений череп.

Проіснувало воно протягом тисячі років.

Серед знахідок крім кісток виділяються три древніх музичних інструменти, а також зерна культурних рослин — пшениці, сочевиці, ячменю і гороху.

Археологи відзначили, що в найближчому майбутньому проведуть детальні дослідження останків, щоб дізнатися їх вік, стать, наявність патологій і раціон.

Після завершення робіт знахідки виставлять в Археологічному музеї Біледжика.