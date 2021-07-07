Про стоянку в місті Біледжик стало відомо близько двох років тому, коли місцевий житель повідомив в Археологічний музей, що розкопав у дворі власного будинку кілька фрагментів кераміки. Вчені оцінили ці стародавні знахідки і приступили до роботи.
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Цінні знахідки
Археологи на чолі з Ерканом Фіданом з Університету Хаджеттепе провели розкопки у дворі будинку.
- В результаті польових робіт, що тривали протягом двох років, вчені виявили останки 11 людей, які жили близько 8500 років тому.
- На думку Фідана, кістки належали підліткам епохи неоліту в Західній Анатолії.
- Вчені вважають, що виявили перше неолітичне поселення, яке виникло близько 9000 років тому – саме такий вік має найдавніший знайдений череп.
- Проіснувало воно протягом тисячі років.
- Серед знахідок крім кісток виділяються три древніх музичних інструменти, а також зерна культурних рослин — пшениці, сочевиці, ячменю і гороху.
Археологи відзначили, що в найближчому майбутньому проведуть детальні дослідження останків, щоб дізнатися їх вік, стать, наявність патологій і раціон.
Після завершення робіт знахідки виставлять в Археологічному музеї Біледжика.