У Туреччині виявили жертву цунамі, якій понад 3 тисячі років

Вбивчі хвилі, цунамі, у всі часи були катастрофою для людей. Такі раптові "атаки моря" могли спустошувати узбережжя, не лишаючи там нічого живого. Але свідчень цьому мало.

Близько 3 600 років тому сталося супервиверження вулкану на острові Санторіні, що розташований північніше Криту. Саме ця катастрофа, ймовірно, спричинила занепад мінойської цивілізації та появу міфів про Атлантиду. Крім очевидного усім землетрусу, попелу та велетенської хмари, виверження спричинило утворення цунамі, але його сліди відшукати дуже складно, адже їх попросту не лишилося.

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Знайдена під час розкопів жертва давнього цунамі / Фото Phys

Жертва "мінойського Везувію"

Археологічні розкопи у Туреччині, неподалік міста Ізмір, дозволили виявити свідчення катастрофи, яким понад 3 тисячоліття. Цунамі лишає після себе мало слідів, але тут на археологів чекав успіх.

Ще раніше на місці розкопів почали виявляти артефакти бронзової доби. Та тепер вдалося виявити й першу жертву цунамі, яке породило виверження на острові Санторіні. Ба більше, разом з нещасним була виявлена собака, яку, ймовірно, також вбило цунамі. Скелети перебували серед прошарків попелу та різноманітного сміття, яке вода, коли відходила назад, не затягнула в море через наявність стіни.

Археологи виявили сліди перемішаних прошарків – це, на їхню думку, свідчить про намагання відкопати мерців. Також, як мовлять спеціалісти, це узбережжя постраждало від кількох цунамі, яке породило виверження.