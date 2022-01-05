Тумба з автопілотом і рюкзак з локатором: на виставці CES 2022 почалися перші презентації

5 січня розпочалася технологічна виставка CES 2022. Компанії представляють новинки, ідеї та винаходи. Стартап Labrador показав "розумну" тумбу на автопілоті, а компанія Targus – рюкзак, за яким можна слідкувати.

Одразу звернемо увагу, що в цьому матеріалі ми розповімо лише про ці два анонси. Ми не торкнемося презентацій від AMD, Intel чи NVIDIA. Вони своєю чергою представили нові відеокарти, процесори, монітори, оновлення ПЗ та інше.

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Робот-дворецький

Стартап Labrador Systems представив свій варіант домашнього робота.

Розробники вирішили не братися за чергового людиноподібного робота зі складними механізмами та штучним інтелектом, а просто взяли простий побутовий предмет — тумбу — і наділили її "розумними" функціями.

Всього показали дві моделі: Kaddy та Retriever.

Обидва вони схожі зовні: один зроблений у формі тумби, а другий нагадує бічний столик для дрібниць.

Тумби оснащені коліщатками й датчиками, а головною їх фішкою є здатність самостійно переміщатися по будинку, і для цього їм не потрібні будь-які пульти управління.

Власник роботів може внести свої установки в карту їх переміщень по будинку. Наприклад, можна додати кілька точок, в яких столик завжди буде зупинятися на якийсь час.

Крім того, можна зробити так, щоб тумби періодично об'їжджали кілька заданих точок, при цьому автоматично ухиляючись від перешкод.

Максимальне навантаження роботів – до 11 кілограмів.

Вони можуть їздити цілий день, а заряджаються вночі.

При цьому у Retriever є додаткові опції: він вміє опускатися або підійматися за потребою, а також захоплювати вантажі спеціальною транспортною стрічкою на зразок маленького конвеєра.



"Розумна" тумба від Labrador Systems / Фото Labrador Systems



"Розумна" тумба від Labrador Systems / Фото Labrador Systems



"Розумна" тумба від Labrador Systems / Фото Labrador Systems

Виробник заявляє, що в першу чергу ці пристрої будуть корисні людям з обмеженими можливостями або важкими хворобами. Kaddy запросто може переміщати по будинку їхні речі – наприклад, посуд на кухню й назад, одяг до зони прання та інше. Стартап обіцяє в майбутньому оснастити свої тумбочки механізованими "руками", які будуть здатні, наприклад, взяти тацю з холодильника і привезти її власнику.

Попередня вартість обох роботів визначена у 5000 і 6800 доларів з можливістю внести передоплату 1500 доларів і подальшими виплатами залишкової суми до 36 місяців.

"Розумна" тумба від Labrador Systems: відео

Рюкзак

Що стосується другої презентації, то вона показала рюкзак Cypress Hero EcoSmart Backpack з підтримкою сервісу Apple "Локатор". Продукт розробила компанія Targus. На ринку він з'явиться навесні-влітку 2022 року. Його вартість складе 150 доларів.



Рюкзак Cypress Hero EcoSmart Backpack з підтримкою сервісу Apple "Локатор" / Фото Targus

Рюкзак оснастили вбудованим модулем відстеження. Судячи з усього, він підтримує функцію точного пошуку, яка дозволяє користувачам iPhone 11 і новіших моделей визначати позиціювання зі звуковим, візуальним і тактильним зворотним зв'язком. Apple представила таку можливість торік за допомогою чіпа U1 для сторонніх виробників.