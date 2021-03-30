Фото Hubble: туманність Серпанок у вражаючих деталях

У рубриці "Зображення тижня" на сайті космічного телескопа Hubble опублікували фото туманності Серпанок, також відомої як туманність Петля або туманність Рибальські тенета.

На фото зображена дифузна туманність розташована у сузір'ї Лебедя на відстані приблизно 2100 світлових років від нас, що відносно небагато у масштабах Всесвіту.

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Чим особлива туманність Серпанок

Туманність Серпанок – це гігантський залишок наднової, відкритий ще у 1784 році Вільямом Гершелем, відомим британським астрономом німецького походження. Зірка, що створила цю структуру, була приблизно у 20 разів масивнішою від нашого Сонця.

На фотографії зафіксована лише невелика ділянка туманності. Для зйомки використовувався інструмент Wide Field Camera 3 (WFC3) на борту обсерваторії Hubble. Дана камера дозволяє захоплювати зображення у видимому, ближньому інфрачервоному, ближньому й середньому ультрафіолетовому ділянках електромагнітного спектра.



Знімок туманності Серпанок оброблений за допомогою п'яти різних фільтрів / Фото Hubble