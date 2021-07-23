Pegasus дуже небезпечний. Він дозволяє отримати повний контроль над смартфоном, таємно читати листування, прослуховувати телефонні розмови і переглядати фотографії та відео.

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Як виявити Pegasus

Виявити Pegasus звичайними антивірусами не вийде, оскільки це програмне забезпечення використовує вразливості нульового дня, які невідомі розробникам операційних систем і антивірусних додатків.

Правозахисна організація Amnesty International розробила утиліту, яка дозволяє виявити цей шкідливий код. Вона називається MVT (Mobile Verification Toolkit) і її вже опублікували на GitHub.

Програма не для всіх. MVT сумісна з Android і iOS, але готових збірок для швидкої установки програми немає, їх потрібно компілювати самостійно під конкретний пристрій, причому це можна зробити тільки на комп'ютері з Linux або macOS. Утиліта зберігає на комп'ютері резервну копію даних зі смартфона, сканує їх і перевіряє, чи не заражено пристрій вірусом Pegasus.

Mobile Verification Toolkit сканує збережені на комп'ютер резервні дані смартфона на предмет індикаторів зараження і повідомляє користувачеві, чи могла інформація з його пристрою бути скомпрометована і передана третім особам.

Ця утиліта зокрема переглядає логи передачі інформації – саме там з великою ймовірністю можуть зберігатися індикатори зараження (відомості про відправку історії дзвінків, SMS і повідомлень з месенджерів та іншого на віддалений сервер).

В iOS ці логи зберігаються довше, ніж на Android, тому на iPhone зараження софтом Pegasus виявити простіше.

З огляду на складність використання Mobile Verification Toolkit, цю утиліту можна рекомендувати тільки тим, хто підозрює, що за ним дійсно може бути встановлене стеження за допомогою Pegasus.

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Фахівці переконані, що цей шкідливий код використовується для цілеспрямованого стеження. Ним інфікуються не випадкові пристрої, а тільки смартфони, що належать людям, чия діяльність цікава тим, хто контролює використання цього ПЗ. Кожна ліцензія Pegasus коштує сотні тисяч доларів, тому стеження в основному ведеться за тими, хто володіє цінною інформацією – політиками, бізнесменами та журналісти великих видань.