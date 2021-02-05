Компанія Google працює над підготовкою альтернативи новій функції захисту від відстеження Apple. Наразі інженери шукають спосіб, як зробити збір даних і відстеження між додатками в операційній системі Android менш жорстким, ніж це реалізовано в Apple.

Джерело: Bloomberg

Відповідна функція Apple App Tracking Transparency вимагає, щоб програми при запуску отримували очевидну згоду користувача на збір даних, перш ніж будуть відслідковувати їх дії на веб-сайтах і у додатках.

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Для чого Google функція захисту від відстежування

Google намагається збалансувати зростаючі вимоги споживачів, що піклуються про конфіденційність, з фінансовими потребами розробників і рекламодавців. Компанія запитує думку цих зацікавлених сторін, щодо захисту від відстежування подібно до нового стандарту конфіденційності для перегляду веб-сторінок, який отримав назву Privacy Sandbox.

Маючи річний обсяг продажів цифрової реклами понад 100 мільярдів доларів, Google зацікавлена ​у тому, щоб допомагати партнерам продовжувати отримувати дохід за рахунок таргетованої реклами для користувачів пристроїв Android і вимірювання ефективності цих маркетингових ініціатив.

Ми завжди шукаємо способи працювати з розробниками, щоб підняти планку конфіденційності, створюючи при цьому здорову екосистему додатків з підтримкою реклами,

– зазначив у заяві представник Google.

Як функція Google відрізнятиметься від аналогічної функції Apple

На відміну від нової функції App Tracking Transparency від Apple, рішення Google, ймовірно, буде менш суворим і не потребуватиме запиту на активацію відстеження даних, як у Apple. Вивчення альтернативи функції Apple, все ще знаходиться на початковій стадії, і Google все ще не вирішила, коли і як буде вносити зміни.