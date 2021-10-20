За даними ЗМІ, Цукерберг має намір зосередитися на створенні "метавсесвіту". В основі ідеї – віртуальний простір, який відтворюватиме реальний світ, а користувачі зможуть фізично відчувати одне одного.

Зауважте Facebook розробляє штучний інтелект, який стежитиме за кожним кроком людини

Окрім того, про зміну назви компанії можуть повідомити раніше – 25 жовтня. Тоді Facebook опублікує фінансовий звіт за 3 квартали 2021 року.

Чому Цукерберг хоче зробити

Метою Цукерберга є показати, що Facebook – це лише один з продуктів. Ім'я соцмережі наразі змінювати не планують.

Що відомо про "метавсесвіт" від Facebook