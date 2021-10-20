За даними ЗМІ, Цукерберг має намір зосередитися на створенні "метавсесвіту". В основі ідеї – віртуальний простір, який відтворюватиме реальний світ, а користувачі зможуть фізично відчувати одне одного.
Зауважте Facebook розробляє штучний інтелект, який стежитиме за кожним кроком людини
Окрім того, про зміну назви компанії можуть повідомити раніше – 25 жовтня. Тоді Facebook опублікує фінансовий звіт за 3 квартали 2021 року.
Чому Цукерберг хоче зробити
Метою Цукерберга є показати, що Facebook – це лише один з продуктів. Ім'я соцмережі наразі змінювати не планують.
Що відомо про "метавсесвіт" від Facebook
- Цей проєкт Цукерберг вважає ключовим для Facebook.
- Концепція Metaverse передбачає розробку цифрових світів. У них одночасно можуть перебувати декілька людей.
- За словами Цукерберга, "визначальною якістю метавсесвіту буде присутність – відчуття того, що я дійсно перебуваю там з людьми".
- У компанії очікують, що метавсесвіт об'єднає усі соціальні мережі та сервіси, підконтрольні компанії.