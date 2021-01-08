Сторінки Дональда Трампа у фейсбуці та інстаграмі заблоковані щонайменше до 20 січня – дня, коли спливе президентський термін республіканця. Причиною блокування облікових записів стали трагічні події 6 січня у Вашингтоні.

Цукерберг заборонив Трампу публікувати пости

Облікові записи чинного президента США Дональда Трампа у фейсбуці та інстаграмі заблоковані. Засновник і керівник компанії Facebook Марк Цукерберг повідомив, що блокування триватиме щонайменше 2 тижні.

Зверніть увагу Відсторонення або імпічмент: спікерка Конгресу висунула Трампу ультиматум

Саме стільки часу залишилося Трампу перебувати на чолі Білого дому – 20 січня відбудеться інавгурація Джозефа Байдена, який виграв президентські вибори у США 2020 року.

Ми вважаємо, що ризики дозволити президенту продовжувати користуватися нашим сервісом зараз надто великі. Тому блок на його облікових записах у Facebook та Instagram ми продовжуємо – без сумнівів, і принаймні на наступні 2 тижні, до завершення мирного переходу влади (від Трампа до Байдена – 24 канал),

– написав Цукерберг.

Він також дав розширене пояснення блокування аккаунтів Трампа: усе через "шокуючі події" 6 січня, коли прихильники республіканця штурмом взяли будівлю Конгресу. На думку керівника Facebook, те, що сталося:

"Наочно демонструє, що президент Трамп має намір використовувати час, що залишився йому на посаді, аби підірвати мирний і законний перехід влади до обраного його наступником Джо Байдена".

Нагадаємо, після штурму Капітолію Instagram та Facebook заблокували Трампа на добу. А Twitter заморозив сторінку президента США на 12 годин, причому з наміром продовжити блок, якщо Трамп не видалить провокаційні твіти.

Коротко про заворушення у Вашингтоні

6 січня Конгрес зібрався, аби порахувати офіційно голоси виборників та затвердити перемогу Байдена на виборах президента США. Однак прихильники Трампа за його ж закликом спробували цьому завадити.

Люди прорвалися у будівлю Конгресу США у Вашингтоні, сталася стрілянина, загинула жінка. І тільки після цього Трамп закликав своїх прихильників розійтися.

Зрештою, правоохоронці взяли ситуацію під контроль, а Конгрес зібрався знову та успішно завершив засідання (хоча кілька республіканців намагалися щонайдовше його затягнути).

Тут детальніше Сутички у Вашингтоні та штурм Капітолія: хронологія подій у фото і відео