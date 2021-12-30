Після перейменування компанії та зміни її курсу на створення метавсесвіту було б дивним знати, що керівництво не користується своїми ж технологіями. Судячи з усього, засновник корпорації вирішив показати всім особистий приклад, щоб залучити якомога більшу аудиторію.

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Цукерберг у метаверсі

Про цей цікавий факт стало відомо зі статті Wall Street Journal. Вчора, 29 грудня, видання написало про реакцію Meta на публікацію внутрішніх документів компанії.

Нагадаємо, восени колишня працівниця Facebook Френсіс Хауген почала зливати внутрішні документи компанії в пресу, щоб привернути увагу до проблем всередині неї. Мова про вплив алгоритмів на користувачів, зокрема підлітків. Пані Хауген стверджує, що соцмережі Facebook та Instagram розпалюють ненависть між користувачами, впливають на психічне здоров'я. А причиною всьому є, на її думку, бажання заробити більше грошей.

В розслідуванні джерела розповідається, що одразу кілька інформаторів стверджують, ніби генеральний директор Марк Цукерберг почав проводити зустрічі лише у віртуальній реальності.

Замість керівників він спілкується з їхніми аватарами.

Крім того, він активно закликає інших співробітників робити те ж саме.

Цукерберг таким чином повністю націлений на "побудову метаверсу, захопливого цифрового світу, який він описав як наступну фазу Інтернету". За даними видання мається на увазі, що "Facebook повинен дивитися в майбутнє і не загрузнути в брудному минулому".

До речі, не всі вірять у технологію метаверсу так, як Цукерберг. Ілон Маск розкритикував цей задум, оскільки не бачить у ній перспектив у сучасному її вигляді. На думку мільярдера, зараз це всього лише модне слово.