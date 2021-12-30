Після перейменування компанії та зміни її курсу на створення метавсесвіту було б дивним знати, що керівництво не користується своїми ж технологіями. Судячи з усього, засновник корпорації вирішив показати всім особистий приклад, щоб залучити якомога більшу аудиторію.
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Цукерберг у метаверсі
Про цей цікавий факт стало відомо зі статті Wall Street Journal. Вчора, 29 грудня, видання написало про реакцію Meta на публікацію внутрішніх документів компанії.
- В розслідуванні джерела розповідається, що одразу кілька інформаторів стверджують, ніби генеральний директор Марк Цукерберг почав проводити зустрічі лише у віртуальній реальності.
- Замість керівників він спілкується з їхніми аватарами.
- Крім того, він активно закликає інших співробітників робити те ж саме.
Цукерберг таким чином повністю націлений на "побудову метаверсу, захопливого цифрового світу, який він описав як наступну фазу Інтернету". За даними видання мається на увазі, що "Facebook повинен дивитися в майбутнє і не загрузнути в брудному минулому".
До речі, не всі вірять у технологію метаверсу так, як Цукерберг. Ілон Маск розкритикував цей задум, оскільки не бачить у ній перспектив у сучасному її вигляді. На думку мільярдера, зараз це всього лише модне слово.