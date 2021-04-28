Заробіток в Instagram: Цукерберг анонсував нові можливості для користувачів

Генеральний директор компанії Facebook Марк Цукерберг оголосив про те, що незабаром автори контенту у соціальній мережі Instagram зможуть заробляти більше. Домогтися цього можна за допомогою нових функцій, які незабаром стануть доступні користувачам платформи.

Вже зараз користувачі Instagram мають можливість заробітку на публікації партнерського контенту. Згідно з наявними даними, незабаром на платформі з'являться інструменти, за допомогою яких брендам буде простіше шукати відповідних авторів контенту.

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Ми повинні бути у змозі допомогти брендам знайти авторів, які відповідають роботі, яку вони намагаються виконувати. Соціальна мережа повинна відігравати активнішу роль, допомагаючи брендам шукати нових авторів,

– заявив глава Instagram Адам Моссера.

Коли нові функції з'являться в Instagram

Нові функції з'являтимуться в міру того, як Facebook пристосовуватиметься до нещодавніх змін у екосистемі iOS. Нова політика конфіденційності Apple ускладнює збір даних користувача власників iPhone та iPad, необхідних для демонстрації персоналізованої реклами. Через це Facebook доводиться створювати нові інструменти, які повинні стати ефективним засобом заробітку на рекламі, у тому числі персоналізованої.

Анонс оновленого магазину для продажу товарів в Instagram

Глава Facebook також оголосив про те, що незабаром автори контенту в Instagram зможуть продавати товари через свої профілі в соціальній мережі. У минулому році вже були введені магазини в Facebook та Instagram, за допомогою яких компанії можуть продавати свою продукцію користувачам платформи.

. Варто відзначити, що деякі найбільш популярні автори контенту в Instagram. Це може свідчити про те, що вже скоро ця функція буде розгорнута для більшої кількості користувачів.