Дослідник Джон Грінвальд 25 років намагався витягти з ЦРУ інформацію про НЛО. В результаті, після довгих років переговорів, останні здалися і віддали йому документи. Тепер вони опубліковані в інтернеті.

Організація The Black Vault, яка займається публікацією розсекречених даних, виклала на своєму сайті значний архів документів з ЦРУ, які відносяться до тематики НЛО. Про це пише Hindustan Times.

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Що відбувається

Засновник проєкту Джон Грінвальд уточнює, що отримав документи офіційним шляхом від співробітників організації. У ЦРУ заявляють, що більше у них нічого немає.

Дістати відомості вдалося завдяки Закону Про свободу інформації. Причому цей процес був розпочатий ще у 80-х роках минулого століття. Представникам спецслужб довелося визнати, що громадськість має право дізнатися таємниці уряду, але сам процес передачі відомостей не регламентований. За словами Грінвальда, він провів 25 років у постійних зустрічах і суперечках з ЦРУ, поки нарешті не отримав бажане.

Але не все так просто. Досліднику видали коробку приблизно з 10 000 друкованих листів дуже низької якості. Йому довелося сканувати їх вручну, щось не вдалося розібрати зовсім, багато документів розрізнені.

У ЦРУ використовували досить застарілий формат .tif, так що програмна обробка теж ускладнюється. Говорити про якийсь подарунок уфологам не доводиться, це більше нагадує спробу позбутися сміття, щоб відв'язатися від докучливих дослідників. Втім, загадкових історій там теж вистачає.

Відскановані документи можна переглянути на сайті The Black Vault.