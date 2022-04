Судячи з усього, придбана частка в компанії, яка зробила Маска найбільшим її акціонером, дає право голосу в процесі прийняття рішень щодо діяльності соцмережі. Тому мільярдер, не зраджуючи традиціям, запитав у своєї 80-мільйонної аудиторії думку щодо найбажанішої функції, якої досі немає в Twitter.

Раніше Ілон Маск купив значну частку акцій Twitter: що за цим стоїть і чому це важливо

Twitter та що на нього чекає

Чи хочете ви кнопку редагування?

– запитав Ілон Маск, прикріпивши до публікації опитування.

При цьому новоспечений акціонер спеціально зробив помилки у варіантах відповіді, написавши "yse" замість "yes" та "on" замість "no", натякаючи на головну ціль цієї функції – виправляти виявлені у вже відправлених твітах помилки.

Зазначимо, що на момент написання цього матеріалу, до завершення голосування залишається 15 годин. Однак уже зараз варіант "yse" вирвався уперед, отримавши понад 73 відсотки голосів аудиторії, що означає бажання людей отримати функцію редагування.

У коментарях до повідомлення Маска розгорнулася цікава бесіда за участю ведучої подкасту The Liz Wheeler Show Ліз Вілер та одним з директорів компанії Meta, який наразі працює над віртуальною та доповненою реальностями, Ендрю Босворт.

"Ось мій аргумент проти кнопки редагування: що, як твіт стане вірусним, отримає безліч ретвітів і мільйони показів, а потім автор повністю змінить сенс? Не просто граматичне виправлення, а повна ідеологічна зміна? Або безсоромна самореклама?"

"Ми розв'язали цю проблему на Facebook давним-давно. Ви просто включаєте індикатор того, що він був відредагований, разом із журналом змін. Якщо ви дійсно турбуєтеся про впровадження, вони можуть вказати на конкретну ревізію в цій історії, але з посиланням на останню правку. Це не велика проблема".

Звісно ж, сама наявність такого опитування не означає, що функцію редагування обов'язково введуть, однак випадки, коли Маск прислухався до думки аудиторії, вже були. Однак він не єдиний акціонер компанії та не може одноосібно приймати рішення. Раніше керівництво соцмережі відмовлялося запроваджувати таку опцію, посилаючись на можливе недобросовісне її використання.