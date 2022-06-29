TSMC підвищить ціни на свою продукцію: чому та як це вплине на вартість готових пристроїв

Тайванська TSMC, яка займається виробництвом мікросхем на замовлення, підвищить ціни на свою продукцію. Здорожчання готової техніки, як-от смартфонів чи планшетів, варто чекати вже з 2023 року.

З початку 2023 року послуги TSMC зростуть у ціні на 6 відсотків. Ця цифра приблизна, адже, як зазначають ЗМІ, все залежить від конкретних літографічних технологій. Якісь із послуг подорожчають сильніше, якісь – менше.

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Деталі

Конкретні причини в компанії не називають, однак фахівці галузі припустили, що причина тому – зростання цін на електроенергію. За даними Bloomberg, близько 22 000 промислових підприємств купуватимуть електроенергію на 15 відсотків дорожче. Це призведе до подорожчання кінцевої продукції.

У підсумку це призведе до здорожчання кінцевої продукції, яку купує споживач.

Зазначимо, що TSMC виробляє процесори для компаній Apple, Qualcomm AMD, Nvidia та інших відомих світових брендів.

Вона також є постачальником інших мікросхем, тому коло клієнтів значно розширюється.

Таким чином, зростання цін торкнеться всіх сегментів електроніки — смартфонів, ігрових консолей, ПК, серверів, тощо.

Ця ситуація не є чимось винятковим. Компанії споживчої електроніки постійно підвищують ціни на свою техніку через подорожчання комплектуючих. Дається взнаки й дефіцит чипів, який досі не вдається подолати спільними зусиллями всіх світових виробників, адже попит невпинно зростає, а черги на постачання розтягуються на роки вперед. Сьогодні важко сказати, наскільки дорожчими для покупців стануть смартфони чи інші ґаджети. Однак вони точно здорожчають вже наступного року.