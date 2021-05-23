TSMC освоїла виробництво 1-нанометрових чіпів з транзисторами, товщиною в один атом

TSMC оголосила про досягнення 1-нанометрового техпроцесу, який дозволить створювати процесори з транзисторами товщиною в один атом. Для цього компанія змінила традиційний кремній на вісмут і сульфід молібдену.

Не встигла IBM погрітися у променях слави після заяв про освоєння 2-нанометрового техпроцесу, як лаври лідера перетягує на себе один з найбільших виробників процесорів – тайванська компанія TSMC. Для освоєння одного нанометру залучили фахівців з найсильніших американських навчальних закладів і Національного університету Тайваню.

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Що відомо

Зараз процесори для смартфонів, ноутбуків і комп'ютерів роблять на техпроцесі у 5-7 нанометрів. Це всього у 80-100 разів більше розміру окремих атомів. У 2022 році TSMC планує перейти на техпроцес в три нанометри.

Зменшення техпроцесу дозволяє вмістити в процесор більше транзисторів. В цілому, що менше техпроцес, то вище продуктивність процесора і тим менше він споживає енергії при роботі.

Щоб підкорити рубіж в 1 нанометр, дослідники замінили звичний для процесорів кремній на вісмут і сульфід молібдену.

З них виготовили "двовимірні" транзистори, товщина яких становить один або кілька атомів.

Раніше такі транзистори не могли змусити передавати струм один одному, але виявилося, що для цього достатньо було підібрати потрібні матеріали.

Правда, з отриманих транзисторів поки не можна зібрати повноцінну електронну схему, це лише дослідні тестові зразки. До впровадження нового техпроцесу у виробництво поки далеко.

Щоб приблизно оцінити, наскільки вигідним для технологічного світу є така розробка, достатньо сказати, що уже згадана IBM, яка нещодавно випустила першу готову пластину з процесорами на 2-нанометровому техпроцесі, обіцяє зниження енергоспоживання на 75 відсотків і підвищення продуктивності на 45 відсотків у порівнянні з 7-нанометровими чіпами. Для однонанометрових чіпів ці цифри будуть ще вищими.