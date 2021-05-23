Не встигла IBM погрітися у променях слави після заяв про освоєння 2-нанометрового техпроцесу, як лаври лідера перетягує на себе один з найбільших виробників процесорів – тайванська компанія TSMC. Для освоєння одного нанометру залучили фахівців з найсильніших американських навчальних закладів і Національного університету Тайваню.
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Що відомо
Зараз процесори для смартфонів, ноутбуків і комп'ютерів роблять на техпроцесі у 5-7 нанометрів. Це всього у 80-100 разів більше розміру окремих атомів. У 2022 році TSMC планує перейти на техпроцес в три нанометри.
Зменшення техпроцесу дозволяє вмістити в процесор більше транзисторів. В цілому, що менше техпроцес, то вище продуктивність процесора і тим менше він споживає енергії при роботі.
- Щоб підкорити рубіж в 1 нанометр, дослідники замінили звичний для процесорів кремній на вісмут і сульфід молібдену.
- З них виготовили "двовимірні" транзистори, товщина яких становить один або кілька атомів.
- Раніше такі транзистори не могли змусити передавати струм один одному, але виявилося, що для цього достатньо було підібрати потрібні матеріали.
Правда, з отриманих транзисторів поки не можна зібрати повноцінну електронну схему, це лише дослідні тестові зразки. До впровадження нового техпроцесу у виробництво поки далеко.
Щоб приблизно оцінити, наскільки вигідним для технологічного світу є така розробка, достатньо сказати, що уже згадана IBM, яка нещодавно випустила першу готову пластину з процесорами на 2-нанометровому техпроцесі, обіцяє зниження енергоспоживання на 75 відсотків і підвищення продуктивності на 45 відсотків у порівнянні з 7-нанометровими чіпами. Для однонанометрових чіпів ці цифри будуть ще вищими.