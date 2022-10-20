Переважна більшість смертей внаслідок автономного водіння спричинена автомобілями Tesla

Згідно з новими даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), в період з травня по вересень 2022 року в аваріях за участю транспортних засобів, що використовують автоматизовані системи водіння, загинули десять осіб. Усі вони пов'язані з автомобілями Tesla.

Наразі досі точно не визначено, чи винні в кожному випадку самі автоматизовані функції водіння, чи все ж водій-людина. Нагадаємо, що Tesla наголошує на тому, що водій повинен бути готовим у будь-який момент взяти керування транспортом на себе.

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Детальніше про аварії за участю автівок Tesla

Чотири з цих аварій сталися за участю мотоциклів, що, на думку AP, є симптомом більш широкого збільшення кількості аварій зі смертельними наслідками за участю мотоциклістів, пов'язаних з автопілотом Tesla і його оманливою назвою "Повне самостійне водіння".

Я думаю, що існує досить чітка модель поганої поведінки з боку Tesla, коли справа доходить до виконання указів (федерального) закону про безпеку, а NHTSA просто сидить склавши руки. Скільки ще смертей мотоциклістів нам потрібно побачити?

– сказав Майкл Брукс, виконавчий директор Центру автомобільної безпеки, в інтерв'ю агентству AP.

Обурення Брукса не є безпідставним, враховуючи, як довго федеральний регулятор та інші відомства США стежили за безпекою Tesla, і як рано стало очевидно, що технологія автономного та допоміжного водіння автовиробника може бути недостатньо безпечною або надійною в багатьох умовах.

Розслідування інцидентів

Врешті NHTSA нарешті відкрила своє розслідування щодо автопілота Tesla. Це сталося минулого року після того, як автомобілі, оснащені цією технологією, неодноразово в'їжджали в припарковані авто екстрених служб. Відтоді відомство розширило сферу свого розслідування в 2022 році, наблизившись до потенційного відкликання епічних масштабів.

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У 2020 році Національна рада з безпеки на транспорті США (NHTB), незалежне федеральне агентство, рекомендувала NHTSA і Tesla обмежити використання автопілота в областях, де він може безпечно функціонувати. Також мовилося про те, що Tesla повинна впровадити кращі системи спрямовані на концентрацію уваги водіїв. Досі з цих рекомендацій нічого не було реалізовано.

На захист Tesla, як зазначає NHTSA, автовиробник надсилає звіти про аварії в режимі реального часу, в той час, як багато інших автовиробників цього не роблять, хоча майже всі вони були проінструктовані повідомляти про аварії за участю технологій автономного водіння протягом доби в будь-якому випадку.