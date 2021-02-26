Ціну на відновлений MacBook Air (2020) теж знизили

Джерело:Apple
Нещодавно ми повідомляли, що компанія Apple несподівано швидко почала продавати відновленні версії MacBook Pro 13 2020 року. Зараз на офіційному сайті з'явився ще й відновлений MacBook Air (2020), що теж коштує дешевше.
Як можна здогадатися із назви, обидві версії були випущені у 2020 році. Також це перші ноутбуки компанії, що працюють на фірмовому ARM-чіпі M1.
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Річ у тому, що новий MacBook Air на базі M1 презентували лише у листопаді 2020 року. Зазвичай Apple продає відновлені версії попередніх поколінь тоді, коли вже виходить свіжа оновлена версія.
Але MacBook Air та MacBook Pro 13 2020 року є найсвіжішими версіями. Тож зараз покупці можуть купити як нові MacBooks, що вийшли тільки в листопаді, так і більш доступні відновлені версії.Важливо. Відновлені девайси Apple проходять повноцінне оновлення від виробника. Вони отримують нові корпус, екран, акумулятор та інші елементи, якщо у цьому є необхідність. Тож купувати відновлені версії – це доволі вигідно.