Ціну на відновлений MacBook Air (2020) теж знизили

Нещодавно ми повідомляли, що компанія Apple несподівано швидко почала продавати відновленні версії MacBook Pro 13 2020 року. Зараз на офіційному сайті з'явився ще й відновлений MacBook Air (2020), що теж коштує дешевше.

Як можна здогадатися із назви, обидві версії були випущені у 2020 році. Також це перші ноутбуки компанії, що працюють на фірмовому ARM-чіпі M1.

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Нова ціна MacBook Air

За відновлену версію MacBook Air M1 з 8 ГБ оперативної пам'яті і SSD-накопичувачем на 256 ГБ зараз коштує 849 доларів. Тобто на 150 доларів дешевше, ніж нова модель.

Топова модифікація на 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті коштує 1059 доларів (замість 1 249 доларів).

Чому викликає подив

Річ у тому, що новий MacBook Air на базі M1 презентували лише у листопаді 2020 року. Зазвичай Apple продає відновлені версії попередніх поколінь тоді, коли вже виходить свіжа оновлена версія.

Але MacBook Air та MacBook Pro 13 2020 року є найсвіжішими версіями. Тож зараз покупці можуть купити як нові MacBooks, що вийшли тільки в листопаді, так і більш доступні відновлені версії.

. Відновлені девайси Apple проходять повноцінне оновлення від виробника. Вони отримують нові корпус, екран, акумулятор та інші елементи, якщо у цьому є необхідність. Тож купувати відновлені версії – це доволі вигідно.